Il City riapre la Premier, che rimonta del Crystal Palace sul Newcastle! Pari Aston Villa
La Premier League torna improvvisamente a riaprirsi. Il Manchester City manda un segnale fortissimo vincendo 3-0 sul campo del Chelsea e approfittando dello scivolone interno dell’Arsenal contro il Bournemouth. Una combinazione di risultati che riaccende la corsa al titolo: i Citizens si portano a -6 dalla vetta, con una gara da recuperare e soprattutto lo scontro diretto all’Etihad nella prossima giornata. Un incrocio che può cambiare completamente gli equilibri del campionato.
Continua il buon momento del Crystal Palace, che conferma il suo stato di forma superando in rimonta il Newcastle per 2-1. Le Eagles, trascinate dal solito Mateta, danno così seguito anche al convincente successo in Conference League contro la Fiorentina, mostrando solidità e fiducia in una fase decisiva della stagione.
Passo falso invece per l’Aston Villa, che non va oltre l’1-1 contro il Nottingham Forest. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Unai Emery, reduce dalla convincente vittoria di Bologna nell'andata dei quarti di finale di Europa League: l’occasione per blindare il quarto posto (e portarsi al terzo momentaneamente) è stata infatti sprecata, il Liverpool è ora a soli tre punti di distacco.
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