Aston Villa-Manchester City, le formazioni ufficiali: sempre Donnarumma, riecco Reijnders dal 1'
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Aston Villa-Manchester City, che insieme ad altre tre gare della nona giornata di Premier League scenderanno in campo in contemporanea (ore 15). Unai Emery sfida Guardiola con Dibu Martinez tra i pali e Watkins vertice d'attacco opposto, mentre l'ex Roma Digne parte dal primo minuto sul binario laterale sinistro.
Quanto ai citizens, Donnarumma non si tocca in porta mentre Trafford resta relegato in panchina, l'ex Milan Reijnders si riprende la titolarità da faro di centrocampo davanti la difesa, Haaland intoccabile numero 9. Doku resta in panchina come l'ex Inter Kovacic, parte fuori anche Cherki.
ASTON VILLA (4-2-3-1): E.Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.
A disposizione: Barkley, Bizot, Bogarde, Guessand, Lindelof, Maatsen, Malen, Mings, Sancho.
Allenatore: Emery.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Stones, Gvardiol; Reijnders; Bobb, Foden, Silva, Savinho; Haaland.
A disposizione: Ake, Cherki, Doku, Kovacic, Lewis, Marmoush, Nicolas Gonzalez, O'Reilly, Trafford.
Allenatore: Guardiola.
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton 3-1
24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)
Brentford - Liverpool 3-2
5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah
Arsenal - Crystal Palace (26 ottobre, 15)
Aston Villa - Manchester City (26 ottobre, 15)
Bournemouth - Nottingham Forest (26 ottobre, 15)
Wolverhampton - Burnley (26 ottobre, 15)
Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 19
2. Sunderland 17*
3. Manchester City 16
4. Manchester United 16*
5. Bournemouth 15
6. Liverpool 15*
7. Tottenham 14
8. Chelsea 14*
9. Crystal Palace 13
10. Brentford 13*
11. Brighton 12*
12. Newcastle 12*
13. Aston Villa 12
14. Everton 11
15. Leeds 11*
16. Fulham 8*
17. Brunley 7
18. Nottingham Forest 5
19. Westh Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una partita in più