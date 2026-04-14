Atletico Madrid-Barcellona, Flick si lamenta dell'altezza dell'erba del Metropolitano
TUTTO mercato WEB
Ogni dettaglio, in una competizione come la Champions League, fa la differenza. E prima di Atlético Madrid-Barcellona i catalani si attaccano al terreno dei gioco del Metropolitano.
Nell'allenamento svolto sul campo dell'Atleti, il tecnico blaugrana Hansi Flick ha fatto presente a un funzionario UEFA le sue perplessità sull'altezza dell'erba che, ricordiamo, rallenterebbe la velocità del pallone.
Da parte dell'Atlético Madrid negano le cattive condizioni del campo. Ricordiamo che il protocollo sul terreno di gioco prevede che l'altezza dell'erba non debba superare i 3 centimetri d'altezza e che sia uniforme su tutta la superficie del campo.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò sulla fiducia, ma qual è il progetto? Unpopular opinion: ha ragione Lotito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La Serie A candida Malagò. L’ex presidente CONI convince tutti tranne Lotito: “Serve il commissario”
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile