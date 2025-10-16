Attaccanti? No, grazie. Esterni e terzini sono i nuovi protagonisti del calciomercato

Nel calcio moderno nulla resta fermo: schemi, tattiche, conoscenze e ruoli si evolvono costantemente, spingendo anche le direzioni sportive a rivedere le proprie strategie sul mercato dei trasferimenti. In questo contesto, i laterali, storicamente tra le posizioni meno valutate nelle trattative, stanno vivendo una vera e propria rivalutazione economica.

Secondo i dati di TransferRoom, durante l’ultimo mercato estivo i terzini hanno avuto un costo medio di trasferimento altissimo (5,6 milioni di euro), preceduti solo dagli esterni offensivi (6,5 milioni). In particolare, il laterale sinistro ha registrato un incremento impressionante del 139% rispetto alla stagione precedente, seguito dagli esterni (94%) e dai terzini destri (86%).

Ma cosa spiega questo boom? Negli ultimi anni il ruolo dei laterali si è trasformato. Non più solo corridori e crossatori, ma giocatori capaci di incidere tatticamente e creare gioco. Il Liverpool di Klopp ha rivoluzionato la posizione con Trent Alexander-Arnold, diventato un punto cardine del sistema, mentre Pep Guardiola ha introdotto i concetti di terzino invertito, seguiti da Mikel Arteta con calciatori come Zinchenko e Lewis-Skelly. Un ulteriore salto c'è stato grazie al PSG di Luis Enrique, vincitore della Champions League con Nuno Mendes e Achraf Hakimi come protagonisti. Come spesso accade nel calcio, chi vince detta le tendenze: il successo dei parigini potrebbe spiegare l’aumento del valore dei terzini e la crescente attenzione che le società pongono su questi ruoli strategici nel mercato.