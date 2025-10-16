Marsiglia, Longoria punta in alto: "Voglio un trofeo nei prossimi cinque anni, serve stabilità"

Intervistato dal podcast Business of Sport, il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha tracciato la sua visione per i prossimi cinque anni alla guida del club. L’obiettivo principale? Vincere un trofeo e consolidare la presenza del club in Champions League.

Da 13 anni l’OM non solleva un trofeo: l’ultima volta fu la Coppa di Lega 2012, vinta 1-0 contro il Lione grazie a un gol di Brandão. Longoria intende porre fine a questa astinenza: "I miei obiettivi per i prossimi cinque anni? Continuare a vincere partite, qualificarsi in Champions League e nel frattempo conquistare un trofeo che ci aiuti a garantire la sostenibilità del progetto", ha spiegato.

Il dirigente spagnolo punta anche a innovazione e tecnologia: "Vorrei che fossimo considerati una squadra molto innovativa, che utilizza tecnologie che gli altri non impiegano ancora. Voglio esserne orgoglioso". Non solo campo: Longoria vuole migliorare lo stadio e l’esperienza dei tifosi, perché è proprio questo che genera crescita per il club. Sul fronte organizzativo, il presidente ha sottolineato l’importanza della delega: "È nostro ruolo fare in modo che tutti i dipartimenti lavorino per permettere alla squadra di performare al meglio. Cerco di delegare il più possibile: il nostro direttore sportivo, Medhi Benatia, lavora benissimo con Roberto De Zerbi. Io mantengo una supervisione strategica sull’intero processo".

Attualmente secondo in Ligue 1, a un punto dal PSG, l’OM si prepara a ricevere Le Havre con l’ambizione di conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato, passo ulteriore verso la costruzione di un progetto ambizioso e duraturo.