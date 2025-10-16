Eric Garcia protagonista al Barcellona: "Il mio futuro è solo qui, voglio rinnovare"

Eric Garcia si sta confermando come una delle sorprese più positive dell’inizio stagione del Barcellona. Il difensore di Martorell, grazie alle sue prestazioni costanti, è diventato indispensabile per Hansi Flick, consolidando il suo ritorno in blaugrana dopo il prestito al Girona, dove aveva dovuto affrontare critiche e dimostrare il suo valore.

In un’intervista a Sport ha ripercorso il suo percorso recente e parlato della squadra. Sulle prime critiche ha dichiarato: "Mi hanno giudicato senza pazienza. Fa parte dei nostri giorni e dei social; a volte si parla senza vedere la realtà". Sul rapporto con Flick ha aggiunto: "Mi ha detto che vede in me capacità di leadership. Sto lavorando su questo e mi ispiro a Íñigo". Il momento chiave, secondo lui, è stato il match contro il Benfica della scorsa stagione: "Da lì ho conquistato la fiducia dell’allenatore".

García ha anche parlato dei compagni: su Ferran Torres "dice che faccio le cose senza clamore, ma è un po’ birichino ed è il più pericolos"; su Frenkie de Jong "è il giocatore più sottovalutato, ma anche Olmo e Fermín, quando stanno bene, si fanno sentire molto"; su Lamine Yamal, "è difficilissimo fermarlo, ha un talento incredibile. Ovviamente c’è Messi, e poi lui".

Infine, sul suo futuro ha chiarito: "Stiamo parlando per il rinnovo e spero si risolva presto; penso solo a restare". García ha ricordato anche l’importanza dell’esperienza al Girona: "Míchel mi ha tirato fuori dalla mia zona di comfort; se ora sono importante al Barça, è anche merito suo".