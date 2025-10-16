Giroud: "La Ligue 1 è competitiva, non ho trovato grandi differenze con la Serie A"

A tredici anni dal suo approdo all’Arsenal, Olivier Giroud riscopre la Ligue 1 con occhi attenti, respingendo l’idea che il campionato francese sia in declino. Dopo un’esperienza poco convincente con il Los Angeles FC, l’attaccante del Lilla sottolinea l’importanza del ritorno in patria di diversi campioni del mondo come Benjamin Pavard, Paul Pogba e Florian Thauvin, che a suo dire valorizzano il campionato in un periodo delicato per il calcio francese. "Avere campioni del mondo che tornano a giocare in Francia è una grande cosa per il nostro campionato", ha dichiarato Giroud in un’intervista a L’Équipe.

L’ex bomber dei Bleus, miglior realizzatore nella storia della nazionale francese, ammette che la Ligue 1 "ogni anno perde molti dei suoi talenti a favore di club più ricchi", ma sottolinea che il livello complessivo resta elevato. "Non sto facendo paragoni con la Premier League, ma non ho trovato grandi differenze tra la Ligue 1 e la Serie A", afferma Giroud, evidenziando come le squadre francesi mantengano competitività internazionale.

Fiero dei successi europei dei club francesi, l’attaccante cita in particolare la vittoria del Lilla sulla Roma in Europa League: "Abbiamo potuto guardarle negli occhi. In Europa le squadre francesi si comportano bene e dimostrano di avere qualità". Per Giroud, quindi, la Ligue 1 continua a essere un campionato competitivo e attraente, capace di rilanciare grandi talenti e di offrire prestazioni di livello in Europa. Il ritorno di giocatori di spessore internazionale contribuisce a ridare prestigio e visibilità al calcio francese.