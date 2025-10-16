Marsiglia, Gouiri valutato in queste ore: l'attaccante uscito malconcio dal match con l'Uganda

Amine Gouiri, preoccupa lo staff di Roberto De Zerbi dopo l’infortunio alla spalla subito durante la vittoria dell’Algeria contro l’Uganda, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L’attaccante è stato coinvolto in un forte scontro con il portiere avversario, Salim Magoola, ed è stato trasportato via in barella, indossando un tutore di sostegno.

Il commissario tecnico algerino, Vladimir Petkovic, ha dichiarato: "Ha preso un colpo molto forte alla spalla e alla testa. Occorre valutare la situazione. Secondo le informazioni in mio possesso, è già in corso di accertamenti e speriamo non sia nulla di grave". All’OM, lo staff medico effettuerà nelle prossime ore un controllo dettagliato per stabilire le reali condizioni del giocatore di 25 anni. Al momento la sua partecipazione alla partita contro il Le Havre, valida per l’8ª giornata di Ligue 1, non è esclusa, ma permangono dubbi sulla sua piena disponibilità. Gouiri era già rimasto infortunato alla spalla contro il Lorient in seguito a un contatto con Bamo Meïté, il che aumenta la cautela del club.