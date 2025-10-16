Donnarumma: "Al Manchester City mi sento già a casa, Pep Guardiola è straordinario"

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato dei suoi primi mesi al Manchester City, raccontando il forte impatto che il club inglese ha avuto su di lui. L’ex portiere del Paris Saint-Germain, visibilmente entusiasta, ha dichiarato: "Al City mi sento già a casa, anche se non è passato molto tempo da quando sono arrivato. Mi hanno voluto fortemente, mi hanno fatto sentire importante e ora mi considerano già uno di loro".

Donnarumma ha anche espresso grande ammirazione per il suo nuovo allenatore, Pep Guardiola. "Quando lo ascolti, rimani incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora migliore di quanto avessi previsto", ha spiegato il portiere italiano di 26 anni. L’ex stella del PSG ha poi parlato dei suoi progetti futuri con il City: "Spero di rimanere a Manchester il più a lungo possibile, per vivere un’esperienza davvero unica".

Con queste parole, Donnarumma trasmette non solo entusiasmo e gratitudine verso la società inglese, ma anche la voglia di costruire una carriera di successo in Premier League, confermando la fiducia riposta in lui dal club e dall’allenatore. Il portiere, titolare dei Citizens, sembra già aver trovato il suo ambiente ideale, pronto a farsi valere anche nelle sfide europee più importanti