Mondiali 2026, tutti i risultati della serata in Europa: l'Austria ne fa addirittura 10
Di seguito i risultati, le classifiche e il prossimo turno dei raggruppamenti europei di qualificazione ai Mondiali giocati giovedì 8 ottobre. Spicca il successo netto della Danimarca contro la Bielorussia, il poker dell'Olanda a Malta e le dieci reti dell'Austria contro San Marino, con poker di Marko Arnautovic. Il risultato a sorpresa arriva dalle Far Oer dove la rappresentativa del piccolo arcipelago ha strapazzato il Montenegro di Krstovic e Adzic.
GRUPPO C
Bielorussia - Danimarca 0-6
14' Froholdt, 19' e 45' Hojlund, 45' + 6 Dorgu, 66' e 78' Dreyer
Scozia - Grecia 3-1
62' Tsimikas (G), 64' Christie (S), 80' Ferguson (S), 90' + 3 Dykes (S)
CLASSIFICA
Danimarca 7 (3 partite)
Scozia 7 (3)
Grecia 3 (3)
Bielorussia 0 (3)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Danimarca - Grecia
Scozia - Bielorussia
- - -
GRUPPO G
Finlandia - Lituania 2-1
25' Sirvys (L), 48' Lakkman (F), 55' Markhiev (F)
Malta - Olanda 0-4
12' rig. e 48' rig. Gakpo, 57' Reijnders, 90' + 3 Depay
CLASSIFICA
Olanda 13
Polonia 10
Finlandia 10
Lituania 3
Malta 2
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Olanda - Finlandia
Lituania - Polonia
- - -
GRUPPO H
Austria - San Marino 10-0
7' Schmid, 8', 47', 83' e 84' Arnautovic, 24' Gregoritsch, 30' e 42' Posch, 45' Laimer, 76' Wurmbrand
Cipro - Bosnia Erzegovina 2-2
10' Katic (B), 36' aut. Michail (B), 45' + 1 Lafis (C), 90' + 6 rig. Pittas (C)
CLASSIFICA
Austria 15 (5 partite)
Bosnia Erzegovina 13 (6)
Romania 7 (5)
Cipro 5 (6)
San Marino 0 (6)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Romania - Austria
San Marino - Cipro
- - -
GRUPPO L
Repubblica Ceca - Croazia 0-0
Far Oer - Montenegro 4-0
16' e 55' Sorensen, 36' e 72' rig. Frederiksberg
CLASSIFICA
Croazia 13 (5 partite)
Repubblica Ceca 13 (6)
Far Oer 9 (6)
Montenegro 6 (6)
Malta 0 (6)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Croazia - Gibilterra
Far Oer - Repubblica Ceca
