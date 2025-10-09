Due ex meteore della Fiorentina regalano il successo alla Romania sulla Moldavia
Successo per la Romania di Mircea Lucescu nell'amichevole giocata a Bucarest contro la Moldavia: 2-1 il risultato finale, tutto di marca ex Serie A. Segnano Louis Munteanu e Ianis Hagi, entrambi con un passato non indimenticabile alla Fiorentina mentre per il momentaneo pari autorete di Ionut Radu, ex Inter e l'anno scorso a Venezia.
Recentemente Munteanu è stato al centro di un contenzioso, con il CFR Cluj che non potrà operare sul mercato a seguito del reclamo della Fiorentina per il pagamento per il trasferimento del giocatore. Ianis Hagi è invece rimasto svincolato fino al 5 settembre, dopo la fine del rapporto con gli scozzesi dei Rangers. Attualmente è in forza all'Alanyaspor. I due giocatori hanno giocato complessivamente 2 partite con la Fiorentina, tutte di Hagi con Munteanu che non ha mai fatto l'esordio in prima squadra.
Nell'attuale Serie A invece erano presenti il torinista Sergiu Perciun (55 minuti per lui) e l'udinese Razvan Sava.