Una meteora del Genoa decide l'amichevole del Marocco. 90' per Masina ed El Aynaoui
Marocco di misura contro il Bahrein in amichevole. A Rabat finisce 1-0 con rete al 94' di Jawad El Yamiq, ex Genoa e Perugia, oggi in Arabia Saudita all'Al Najma.
Tra gli "italiani" in campo, partita da titolare e giocata per intero dal torinista Adam Masina e dal romanista Neil El Aynaoui. Ricordiamo che i Leoni dell'Atlante si sono qualificati ai Mondiali del 2026 con due gare d'anticipo, prima africana a strappare il pass.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
