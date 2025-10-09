Olivier Giroud non ha dubbi: "Il Lille sarà il mio ultimo club in carriera"

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di "After Thursday" trasmissione sul canale radiofonico RMC e ha parlato del suo futuro: "Mi sono adattato bene, ho avuto un buon inizio di stagione e una buona preparazione. La mia integrazione è avvenuta in modo naturale".

L'ex centravanti del Milan ha confermato che Lille sarà la sua ultima tappa in carriera: "Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio". Fin qui Giroud ha segnato 3 reti in 8 partite.

39 anni, Giroud è tornato a giocare nel campionato francese dopo 13 anni, nei quali ha vinto una Champions League, una Europa League e una FA Cup col Chelsea; 3 FA Cup e 3 Community Shield con l'Arsenal; lo scudetto col Milan. Da dimenticare invece l'esprienza negli Stati Uniti con i Los Angeles FC. Con la nazionale francese Giroud si è laureato campione del mondo nel 2018 e detiene il record di reti con i bleus con 57 reti.