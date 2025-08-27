Auxerre, Paul Joly saluta. Il terzino si trasferisce in prestito al Kaiserslautern
Il Kaiserslautern e l’Auxerre hanno trovato l’accordo per il prestito, con opzione di riscatto, del terzino destro Paul Joly. Il giocatore francese vivrà così la sua prima esperienza all’estero, militando in 2. Bundesliga, con una delle nobili decadute del calcio in Germania.
Joly era arrivato all’Auxerre nel 2020, proveniente dall’Amiens, e da allora ha collezionato 85 presenze con la prima squadra, delle quali 27 nella scorsa stagione, contribuendo a due promozioni in Ligue 1. Il trasferimento rappresenta un passo importante nella carriera del giovane terzino, che potrà misurarsi con un campionato competitivo come quello della seconda serie tedesca e guadagnare esperienza internazionale. Il Kaiserslautern, squadra con ambizioni di ritorno in Bundesliga, punta su Joly per rinforzare la corsia destra, combinando energia e duttilità.
Il prestito con opzione di acquisto lascia aperta la possibilità di un futuro definitivo in Germania, a seconda delle prestazioni del giocatore nella stagione 2025/26.
