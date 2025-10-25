Hakimi in versione bomber rilancia il PSG: battuto il Brest 3-0, messaggio a De Zerbi

Dopo due pareggi consecutivi torna al successo il PSG, andando a vincere per 2-0 sul campo del Brest. Mattatore della sfida Hakimi, autore della doppietta che indirizza la gara. Nel finale, anche il tris di Doue. Con questa vittoria la formazione parigina si riprende il primo posto, in attesa del risultato di questa sera tra Marsiglia e Tolosa. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

9ª GIORNATA

Paris FC - Nantes 1-2

2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)

Brest - Paris Saint-Germain 0-2

29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)

Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)

Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)

Lille - Metz (26 ottobre, 15)

Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)

Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)

Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)

Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 20*

2. Olympique Marsiglia 18

3. Strasburgo 16

4. Lens 16

5. Lione 15

6. Lilla 14

7. Monaco 14

8. Tolosa 13

9. Rennes 11

10. Nizza 11

11. Paris FC 10*

12. Brest 9*

13. Nantes 9*

14. Lorient 8

15. Auxerre 7

16. Le Havre 6

17. Angers 6

18. Metz 2

* una partita in più