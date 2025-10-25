Sunderland secondo in Premier, Isidor: "Restiamo concentrati, non siamo a fine anno"

Risultato clamoroso quello tra Chelsea e Sunderland, con i Balck Cats che si prendono i 3 punti nel recupero e si portano momentaneamente al secondo posto alle spalle dell'Arsenal. Wilson Isidor, cannoniere del club con 4 gol e autore oggi del momentaneo 1-1, ha commentato così la vittoria come riportato da Bbc.com: "Siamo fortunati ad avere Nordi Mukiele in squadra. È una macchina.

Quando facciamo un lancio lungo in area dobbiamo essere pronti. Sono il numero nove, quindi devo essere pronto in area. La palla mi è semplicemente rimbalzata addosso o forse ero nella posizione giusta.

La gente pensa che siamo una squadra molto giovane, ma abbiamo molto carattere. Prima di tutto, portiamo il marchio del Sunderland. Ci crediamo sempre. Siamo secondi?! Che bello, no? Non siamo secondi, non è la fine della stagione. Dobbiamo continuare a concentrarci".