PSG, Hakimi 'si accontenta': "Pallone d'Oro? Se arriva quello Africano, va bene"
Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique torna a vincere in campionato: 3-0 sul campo del Brest, con inedita doppietta dell'ex Inter, Achraf Hakimi, decisivo per i suoi.
L'esterno marocchino al termine del match ha dichiarato ai microfoni di Bein Sports: "Mi sento bene, sono felice della doppietta. L'allenatore cerca di mettere tutti i giocatori nelle migliori condizioni per fare bene e mi trovo bene con i miei compagni di squadra". Una battuta poi sul Pallone d'Oro: "È bello essere candidati per i premi individuali, ma se arriva il Pallone d'Oro Africano, è un piacere".
Nel finale, anche il tris di Doue. Con questa vittoria la formazione parigina si riprende il primo posto, in attesa del risultato di questa sera tra Marsiglia e Tolosa. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.
9ª GIORNATA
Paris FC - Nantes 1-2
2' El-Arabi (N), 15' Chergui (P), 38' Abline (N)
Brest - Paris Saint-Germain 0-2
29',39' Hakimi (P), 90'+6 Doue (P)
Monaco - Tolosa (25 ottobre, 19)
Lens - Marsiglia (25 ottobre, 21.05)
Lille - Metz (26 ottobre, 15)
Angers - Lorient (26 ottobre, 17.15)
Auxerre - Le Havre (26 ottobre, 17.15)
Rennes - Nizza (26 ottobre, 17.15)
Lione - Strasburgo (26 ottobre, 20.45)
LA CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20*
2. Olympique Marsiglia 18
3. Strasburgo 16
4. Lens 16
5. Lione 15
6. Lilla 14
7. Monaco 14
8. Tolosa 13
9. Rennes 11
10. Nizza 11
11. Paris FC 10*
12. Brest 9*
13. Nantes 9*
14. Lorient 8
15. Auxerre 7
16. Le Havre 6
17. Angers 6
18. Metz 2
* una partita in più