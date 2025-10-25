Manchester United-Brighton, le formazioni ufficiali: Zirkzee fuori, Welbeck ex velenoso

Il turno di Premier League prosegue alle 18.30, con il match tra Manchester United e Brighton. I Red Devils vengono dalla grandissima vittoria ottenuta ad Anfield contro il Liverpool, ma per non renderla un'impresa isolata serve la tanto agognata continuità (che è spesso mancata in questi anni). Dall'altra parte i Seagulls, protagonisti di un positivo inizio di stagione e che non hanno certo voglia di fare da vittime sacrificali.

Amorim schiera i suoi con il 3-4-2-1, piazzando Mbeumo e Cunha alle spalle di Sesko. In difesa, al centro figura l'ex Juve De Ligt. Ancora in panchina, invece, Zirkzee. Dall'altra parte, Hurzeler chiude il suo 4-2-3-1 con Welbeck (cresciuto nelle giovanili delle United, club dove poi ha giocato per 4 stagioni e mezzo). Di seguito le formazioni ufficiali:

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko. All. Amorim

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck. All. Hurzeler.