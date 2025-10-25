Newcastle, Guimaraes dopo il gol last minute: "Sono incredulo, oggi dovevamo vincere"

Bruno Guimaraes, centrocampista Newcastle autore del gol della vittoria oggi contro il Fulham, ha commentato così la sfida con i Cottagers come riportato da Bbc.com: "Sono davvero incredulo. Eravamo molto stanchi dopo la partita di mercoledì e credo che abbiamo dovuto imparare a concludere la partita. Sono contento che alla fine abbiamo segnato un gol. Nelle ultime partite siamo stati puniti alla fine, dall'Arsenal e dal Liverpool.

Will Osula è arrivato, ha tirato e io ero pronto per il rimbalzo alla mia 150esima partenza per questo club. Ora voglio solo riposarmi un po' perché sono molto stanco. Tutta la mia famiglia è qui, mia mamma: i miei figli, mia moglie, quindi segnare un gol del genere al Gallowgate End è davvero speciale. È un momento davvero bello.

Non possiamo giocare sempre la partita perfetta, ma dovevamo trovare i tre punti e oggi ci siamo riusciti. Sono molto contento per tutti. Questo è il Newcastle che conosco, lotteremo fino alla fine".