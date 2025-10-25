Premier League, i risultati delle 16: beffa last minute per il Chelsea, Newcastle ok

La Premier League, nel pomeriggio alle 16.00, manda in scena due partite valide per la 9ª giornata. Si tratta di Chelsea-Sunderland e Newcastle-Fulham: due sfide tirate e decise entrambe nei minuti finali. Pomeriggio amaro per i Blues, sconfitti per 1-2 dai Black Cats. Primo tempo vivace, grazie alle reti di Garnacho e Isidor. Quando tutto fa pensare a un pareggio per 1-1, nel recupero Talbi regala un dispiacere a Maresca (che in Champions sarà 'eurorivale' di Atalanta e Napoli). Sembrava potesse finire 1-1 anche l'altro match, griffato da Murphy e Lukic. Nel recupero, però, Guimaraes realizza il 2-1 che regala 3 punti d'oro ai Magpies. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton (25 ottobre, 18.30)

Brentford - Liverpool (25 ottobre, 21)

Arsenal - Crystal Palace (26 ottobre, 15)

Aston Villa - Manchester City (26 ottobre, 15)

Bournemouth - Nottingham Forest (26 ottobre, 15)

Wolverhampton - Burnley (26 ottobre, 15)

Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 19

2. Sunderland 17*

3. Manchester City 16

4. Bournemouth 15

5. Liverpool 15

6. Tottenham 14

7. Chelsea 14*

8. Crystal Palace 13

9. Manchester United 13

10. Brighton 12

11. Newcastle 12*

12. Aston Villa 12

13. Everton 11

14. Leeds 11*

15. Brentford 10

16. Fulham 8*

17. Brunley 7

18. Nottingham Forest 5

19. Westh Ham 4*

20. Wolverhampton 2

*una partita in più