Premier League, i risultati delle 16: beffa last minute per il Chelsea, Newcastle ok
La Premier League, nel pomeriggio alle 16.00, manda in scena due partite valide per la 9ª giornata. Si tratta di Chelsea-Sunderland e Newcastle-Fulham: due sfide tirate e decise entrambe nei minuti finali. Pomeriggio amaro per i Blues, sconfitti per 1-2 dai Black Cats. Primo tempo vivace, grazie alle reti di Garnacho e Isidor. Quando tutto fa pensare a un pareggio per 1-1, nel recupero Talbi regala un dispiacere a Maresca (che in Champions sarà 'eurorivale' di Atalanta e Napoli). Sembrava potesse finire 1-1 anche l'altro match, griffato da Murphy e Lukic. Nel recupero, però, Guimaraes realizza il 2-1 che regala 3 punti d'oro ai Magpies. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.
9ª GIORNATA
Leeds - West Ham 2-1
3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)
Chelsea - Sunderland 1-2
4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)
Newcastle - Fulham 2-1
18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)
Manchester United - Brighton (25 ottobre, 18.30)
Brentford - Liverpool (25 ottobre, 21)
Arsenal - Crystal Palace (26 ottobre, 15)
Aston Villa - Manchester City (26 ottobre, 15)
Bournemouth - Nottingham Forest (26 ottobre, 15)
Wolverhampton - Burnley (26 ottobre, 15)
Everton - Tottenham (26 ottobre, 17.30)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 19
2. Sunderland 17*
3. Manchester City 16
4. Bournemouth 15
5. Liverpool 15
6. Tottenham 14
7. Chelsea 14*
8. Crystal Palace 13
9. Manchester United 13
10. Brighton 12
11. Newcastle 12*
12. Aston Villa 12
13. Everton 11
14. Leeds 11*
15. Brentford 10
16. Fulham 8*
17. Brunley 7
18. Nottingham Forest 5
19. Westh Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una partita in più