Bundesliga, i risultati delle 15.30: il Bayern non conosce ostacoli, Lipsia esagerato
Dopo l'anticipo di ieri sera vinto dal Werder Brema per 1-0 contro l'Union Berlino, la Bundesliga manda in scena gran parte dell'8ª giornata nel pomeriggio. Prosegue la marcia trionfale del Bayern Monaco, che va a vincere per 0-3 in casa del fanalino di coda Gladbach. Alle spalle dei bavaresi spicca il Lipsia, che batte l'Augsburg con un tennistico 0-6. Da segnalare anche il successo dell'Entracht Francoforte, avversario in Champions di Atalanta e Napoli nel corso della League Phase. Di seguito tutti i risultati, il programma del turno e la classifica aggiornata.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg 0-1
15' Daghim
Augsburg - Lipsia 0-6
10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba
Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0
35', 56' Burkardt
Hoffenheim - Heidenheim 3-1
18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3
64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl
Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 24 punti*
2. Lipsia 19*
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14
5. Bayer Leverkusen 14
6. Eintracht Francoforte 13*
7. Hoffenheim 13*
8. Colonia 11
9. Werder Brema 11*
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. St.Pauli 7*
15. Augsburg 7*
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4*
18. Borussia Monchengladbach 3
* una partita in più