Barcellona, Flick ritrova Raphinha: il brasiliano si allena in gruppo e vede il Real

In casa del Barcellona tutti i riflettori sono puntati sul Clásico di Liga di domenica prossima al Santiago Bernabéu (calcio d’inizio alle 16:15). Dopo la grande vittoria contro l’Olympiacos allo Stadio Olimpico Lluís Companys, i catalani hanno svolto questa mattina una seduta di allenamento leggera presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

I giocatori titolari nel match di Champions League hanno effettuato lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha già iniziato a preparare la sfida cruciale contro il Real Madrid, che potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta al vertice della Liga. Buone notizie per Hansi Filck, che ha potuto contare nuovamente su Raphinha e Ferran Torres, entrambi tornati ad allenarsi con il gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. Ancora assente invece Andreas Christensen, fermato da un malessere gastrointestinale che gli aveva impedito di scendere in campo contro la formazione greca.

L’atmosfera a Sant Joan Despí è di concentrazione e fiducia, con la squadra determinata a mantenere la scia positiva dopo le recenti vittorie europee. Il Clásico di domenica rappresenterà un nuovo banco di prova per il Barça, chiamato a confermare i progressi mostrati e a misurarsi con un Real Madrid che arriva all’appuntamento in ottima forma. Tutto è pronto per un duello che promette spettacolo, intensità e grande calcio.