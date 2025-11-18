Barcellona, l'annuncio di Fort: "Piena capienza del Camp Nou entro l'inizio della stagione 26/27"

Intervenuta ai microfoni di Cadena SER, la vicepresidente del Barcellona Elena Fort ha commentato l'apertura del Camp Nou: "È stato un processo lungo e complesso. Un processo intenso, ma anche entusiasmante. Si tratta di opere di dimensioni incredibili. È il più importante progetto di ingegneria civile privato attualmente in corso in Europa. In questi mesi abbiamo imparato cosa è stato fatto bene e cosa no. Molti fattori ci hanno portato ad andare oltre quanto inizialmente previsto. L'importante è poter dire che stiamo tornando e che potremo goderci questo stadio, che ha ancora molto lavoro da fare. Siamo nella fase intermedia, abbiamo ancora tempo.

Dato il ritardo, forse alcune cose non sono state comprese, ma voglio sottolineare diversi punti. L'impegno del club per la trasparenza, che appartiene ai suoi soci, con sessioni informative, conferenze stampa, telecamere costantemente all'interno dello stadio e la spiegazione fotografica specifica dei nostri piani in ogni momento. Sì, molte delle cose o delle scadenze che avevamo annunciato non sono state rispettate, ma non me ne pento.

Penso che lo sforzo sia stato proficuo e, quando abbiamo dovuto apportare correzioni, le abbiamo apportate. Pur non avendo fatto tutto nel modo giusto, come è ovvio, preferisco sottolineare il valore di questo processo. E lo dico da persona che è stata il volto pubblico del club. La previsione è che potremo avere la piena capienza al Camp Nou Spotify entro l'inizio della stagione 26/27".