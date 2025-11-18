Real Madrid, Tchouameni: "Con Xabi Alonso sono migliorato molto in alcuni aspetti"

Nel corso di una lunga intervista concessa all'edizione odierna de L'Equipe, il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni ha elogiato l'operato di Xabi Alonso, tecnico molto importante per la sua crescita in campo: "Fin dal primo giorno, abbiamo avuto videoconferenze, solo noi due. Mi ha mostrato i filmati della stagione, concentrandosi sul posizionamento, su cosa posso migliorare, su cosa posso costruire. Posizionamento, gioco con e senza palla. Dall'inizio della stagione ho sentito di essere migliorato in alcuni aspetti.

Il posizionamento con la palla, giocare in avanti, il posizionamento nei reparti di centrocampo. Si può correre molto, ma bisogna anche saper correre in modo efficiente. A volte non serve molto sforzo per ricevere la palla nella posizione giusta e si spreca meno energia".