Xavi sostiene Font? Laporta: "Non mi ha sorpreso. Non stiamo facendo campagna elettorale"

Andrea Piras
Oggi alle 14:57Calcio estero
Nel corso della sua intervista rilasciata a RAC 1, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha commentato la situazione di Victor Font, candidato alle elezioni: "La piattaforma Nosaltres? Perfettamente rispettabile. Tutti i tifosi del Barcellona possono fare ciò che ritengono giusto. Noi gestiamo il club e non stiamo facendo campagna elettorale. Vedo che è già iniziata, ma preferisco non parlare di ciò che si sta facendo perché altrimenti saremmo in campagna elettorale.

Non sono d'accordo con quello che dice, ma non commenterò quello che diranno i leader di questa piattaforma perché altrimenti sarei già in campagna elettorale". A sostenere Font c'è anche Xavi ma Laporta non si dice sorpreso: "La presenza di Xavi Hernández non mi ha sorpreso. Ho avuto a che fare con Víctor Font in passato".

E proprio sulle elezioni ha concluso: "Dobbiamo tenerle tra il 15 marzo e il 15 giugno. Siamo nella fase di pianificazione. C'è ancora tempo. Voglio decidere il prima possibile. Ci sono motivi per tenerle a marzo e altri a giugno, ma non è ancora stato deciso. Una delle motivazioni del consiglio è ridurre al minimo i disagi. È un periodo di campagna elettorale, come stabilito dallo statuto. Speriamo che causi il minor danno possibile".

