Bosnia, Vasilj pronto per la sfida contro l'Austria: "Per noi questa è una finale"

Una partita che vale la qualificazione ai mondiali. La Bosnia ed Erzegovina si gioca tutto a Vienna contro l'Austria capolista. Un solo risultato a disposizione, i tre punti, per volare negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il portiere Nikola Vasilj ha così commentato in conferenza stampa: "Mi sto preparando al meglio per dare il mio contributo. Ci aspetta una partita difficile.

Dopo così tante emozioni forti, tanta gioia e tutto il resto, sappiamo tutti che in Bosnia-Erzegovina c'è grande euforia, ma sta a noi mantenere la calma. Sappiamo tutti quanto sia importante questa partita. L'approccio dovrebbe essere lo stesso dell'ultima partita. Per noi, questa è la finale".