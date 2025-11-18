Il Barcellona torna al Camp Nou, Laporta: "Ritroveremo il vantaggio di giocare in casa"

Si avvicina il ritorno a casa del Barcellona. In vista della gara contro l'Athletic Bilbao di sabato alle 16.15, che si giocherà al Camp Nou, il presidente Joan Laporta ha dichiarato: "È un ritorno al futuro. Rivivremo il passato e non vediamo l'ora. Sarà un momento storico e ritroveremo il vantaggio di giocare in casa che non abbiamo a Montjuïc. Il momento del ritorno sarà meraviglioso. Ora stiamo lottando per la Fase 1C. Questa continua. Man mano che aumenteremo gradualmente la capienza, adegueremo i prezzi. È un momento eccezionale. Gli abbonamenti sono i migliori d'Europa.

La gara con l'Eintracht? Avremo presto la decisione della UEFA. Speriamo che sia favorevole. Stiamo apportando le modifiche necessarie per soddisfare i requisiti. Per la Liga, non siamo riusciti a isolare i tifosi avversari e non ci saranno biglietti disponibili, ma è obbligatorio per la UEFA. Se non ci saranno abbastanza biglietti per i tifosi avversari, non potremo giocare in casa, ma sono ottimista.

Il rientro di Yamal? Quando Lamine torna a casa, le critiche sui media sono schiaccianti. Quando succede con un'altra squadra, la questione viene trascurata e a malapena menzionata. La statua per Messi? La proposta dello scultore non è ancora stata presentata alla famiglia, ma la proposta per la partita di testimonial e la statua verranno presentate a prescindere".