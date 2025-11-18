La Bosnia si gioca tutto a Vienna, il ct Barbarez: "Sognavo proprio questa situazione"

Una partita che sa di spareggio quella che si giocherà oggi a Vienna. Austria e Bosnia ed Erzegovina si giocheranno un posto ai Mondiali. Due punti separa le due nazionali con il tecnico Sergej Barbarez che ha commentato in conferenza: "Innanzitutto, vorrei cogliere l'occasione per esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Aldina Jahic, a nome della squadra e di noi dello staff tecnico. La notizia del suo omicidio ci ha scossi tutti. Come persone, più che come atleti, dobbiamo condannare chiaramente e a gran voce ogni forma di violenza, e in particolare il femminicidio, un crimine che non deve mai essere relativizzato o giustificato.

Le assenze? Dobbiamo fare a meno di chi non c'è. Non c'è stata partita da quando sono allenatore in cui non abbiamo avuto sei o sette giocatori assenti. E questa volta mancano sette giocatori che avrebbero potuto essere convocati, proprio come contro la Romania. Non importa per un secondo, perché ci stiamo concentrando su questi ragazzi. Per me è importante che questi ragazzi siano con noi e che si siano rifiutati di tornare nei loro club e siano rimasti con noi.

All'inizio delle qualificazioni, sognavo proprio questa situazione, che avessimo la possibilità di arrivare al primo e al secondo posto. Era un mio sogno. Poi si è avverato. Ora sono completamente con i piedi per terra. Mi piace guardare questi ragazzi. Sono davvero orgoglioso di chi abbiamo radunato e del tipo di personalità che abbiamo. Spero che domani realizzeremo il nostro sogno".