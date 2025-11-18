Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Bosnia si gioca tutto a Vienna, il ct Barbarez: "Sognavo proprio questa situazione"

La Bosnia si gioca tutto a Vienna, il ct Barbarez: "Sognavo proprio questa situazione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 13:57Calcio estero
Andrea Piras

Una partita che sa di spareggio quella che si giocherà oggi a Vienna. Austria e Bosnia ed Erzegovina si giocheranno un posto ai Mondiali. Due punti separa le due nazionali con il tecnico Sergej Barbarez che ha commentato in conferenza: "Innanzitutto, vorrei cogliere l'occasione per esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Aldina Jahic, a nome della squadra e di noi dello staff tecnico. La notizia del suo omicidio ci ha scossi tutti. Come persone, più che come atleti, dobbiamo condannare chiaramente e a gran voce ogni forma di violenza, e in particolare il femminicidio, un crimine che non deve mai essere relativizzato o giustificato.

Le assenze? Dobbiamo fare a meno di chi non c'è. Non c'è stata partita da quando sono allenatore in cui non abbiamo avuto sei o sette giocatori assenti. E questa volta mancano sette giocatori che avrebbero potuto essere convocati, proprio come contro la Romania. Non importa per un secondo, perché ci stiamo concentrando su questi ragazzi. Per me è importante che questi ragazzi siano con noi e che si siano rifiutati di tornare nei loro club e siano rimasti con noi.

All'inizio delle qualificazioni, sognavo proprio questa situazione, che avessimo la possibilità di arrivare al primo e al secondo posto. Era un mio sogno. Poi si è avverato. Ora sono completamente con i piedi per terra. Mi piace guardare questi ragazzi. Sono davvero orgoglioso di chi abbiamo radunato e del tipo di personalità che abbiamo. Spero che domani realizzeremo il nostro sogno".

Articoli correlati
Il ct della Bosnia Barbarez: "Fiorentina, che colpo Dzeko. 39 anni? La qualità è... Il ct della Bosnia Barbarez: "Fiorentina, che colpo Dzeko. 39 anni? La qualità è intatta"
Bosnia, Barbarez sul 7-0 della Germania: "La vita va avanti. Dzeko? Scelta presa... Bosnia, Barbarez sul 7-0 della Germania: "La vita va avanti. Dzeko? Scelta presa insieme"
Bosnia, Barbarez: "Avute tre occasioni. Noi coraggiosi, di questo soddisfatto al... Bosnia, Barbarez: "Avute tre occasioni. Noi coraggiosi, di questo soddisfatto al 100%"
Altre notizie Calcio estero
Bosnia, Vasilj pronto per la sfida contro l'Austria: "Per noi questa è una finale"... Bosnia, Vasilj pronto per la sfida contro l'Austria: "Per noi questa è una finale"
La Bosnia si gioca tutto a Vienna, il ct Barbarez: "Sognavo proprio questa situazione"... La Bosnia si gioca tutto a Vienna, il ct Barbarez: "Sognavo proprio questa situazione"
La stampa inglese contro Bellingham: "Escludiamolo dai convocati per il Mondiale"... La stampa inglese contro Bellingham: "Escludiamolo dai convocati per il Mondiale"
Barcellona, l'annuncio di Fort: "Piena capienza del Camp Nou entro l'inizio della... Barcellona, l'annuncio di Fort: "Piena capienza del Camp Nou entro l'inizio della stagione 26/27"
Real Madrid, Tchouameni: "Con Xabi Alonso sono migliorato molto in alcuni aspetti"... Real Madrid, Tchouameni: "Con Xabi Alonso sono migliorato molto in alcuni aspetti"
Il Barcellona torna al Camp Nou, Laporta: "Ritroveremo il vantaggio di giocare in... Il Barcellona torna al Camp Nou, Laporta: "Ritroveremo il vantaggio di giocare in casa"
Parrott, l'eroe d'Irlanda accende il mercato: sul giocatore dell'AZ gli occhi del... Parrott, l'eroe d'Irlanda accende il mercato: sul giocatore dell'AZ gli occhi del Tottehmam
Germania, Schlotterbeck non si nasconde: "Andiamo al Mondiale per vincerlo" Germania, Schlotterbeck non si nasconde: "Andiamo al Mondiale per vincerlo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
2 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
3 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.1 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.2 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.3 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.4 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.5 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez rientra ad Appiano. Chivu prepara l'undici anti Milan
Immagine top news n.7 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mattei: "Italia, torna la paura. Napoli, quiete prima della nuova tempesta?"
Immagine news Serie C n.2 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.3 Antonio Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Era destino che tornassi in Emilia Romagna". Milan Djuric racconta la sua avventura al Parma
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, buone notizie per Kean: è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della Juventus
Immagine news Serie A n.3 Rivera duro: "Bastoni considerato un top, nell'Italia è tragico. La Norvegia sembrava il Brasile"
Immagine news Serie A n.4 Dumfries in dubbio per il derby: l'Inter non vuole rischiare forzando il suo rientro
Immagine news Serie A n.5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Immagine news Serie A n.6 Fabregas: "Vogliamo più italiani della cantera. Giovani? Tra noi e il Lecce il minutaggio è 3 a 1"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Valerio Verre: "Alla Sampdoria ho trascorso anni molto belli, ma ora non ci tornerei"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Adorni: "Sogno la Serie A con questa maglia. Massolin ha qulità rare, ricorda Rabiot"
Immagine news Serie B n.3 Infiltrazioni mafiose, nessun rischio per la Juve Stabia. Testa alla Samp: gli intrecci coi liguri
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"
Immagine news Serie B n.5 Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna…
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, esonerato mister Conte. Il Ds Amarante ha invece risolto il proprio contratto
Immagine news Serie C n.4 Serie C, ecco gli arbitri della 15ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.5 Lucarelli: "Non sarei stato la soluzione per il Livorno. Con ambiente compatto, si salverà"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.3 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?