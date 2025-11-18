La stampa inglese contro Bellingham: "Escludiamolo dai convocati per il Mondiale"
Continua a tenere banco in casa Inghilterra la reazione di Jude Bellingham alla sostituzione contro l'Albania. Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha così commentato in conferenza:
"Deve rispettare la decisione. Se un compagno aspetta in panchina, si accetta e si va avanti. Non cambieremo ciò che abbiamo deciso solo perché qualcuno agita le braccia. Non era felice, è normale. Ma il gruppo viene prima".
E oltre Manica, la stampa non è stata tenera con il calciatore del Real Madrid. Il Daily Mail ha criticato il giocatore sostenendo anche l'esclusione per il mondiale: "La mia raccomandazione principale è di escludere Jude Bellingham. Il suo comportamento capriccioso in Albania mi è sembrato un passo indietro in un momento in cui Thomas Tuchel ha fatto progredire l'Inghilterra come squadra (...). Ci sono abbastanza buoni giocatori per portare l'Inghilterra lontano senza Bellingham".
