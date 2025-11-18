Parrott, l'eroe d'Irlanda accende il mercato: sul giocatore dell'AZ gli occhi del Tottehmam

E' stato l'eroe dell'Irlanda. A tempo ormai scaduto Troy Parrott ha trovato la rete del definitivo vantaggio contro l'Ungheria consentendo all'Irlanda di trovare il pass per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. Un gol pesante, un gol che ha fatto gioire una nazione intera e che permetterà alla sua Nazionale di giocarsi le sue carte negli spareggi.

E le prestazioni del calciatore dell'AZ Alkmaar, che non sono circoscritte solo alla gara appena giocata, hanno attirato le attenzioni di un club di Premier League con un possibile ritorno in Inghilterra che potrebbe essere molto probabile. Secondo quanto riporta il Times, sul calciatore ci sarebbero gli occhi del Tottenham.

Salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (7)

Croazia

Francia

Germania

Inghilterra

Olanda

Norvegia

Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

- - -

Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)

FASCIA 1

Italia

Turchia

Ucraina

Polonia

FASCIA 2

Scozia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Albania

FASCIA 3

Irlanda

Macedonia del Nord

Bosnia

Kosovo

FASCIA 4

Galles

Svezia

Romania

Irlanda del Nord