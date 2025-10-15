Bayer Leverkusen con poco Echeverri, Rolfes: "Ci stiamo concentrando sulla stabilità difensiva"

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, è intervenuto sulla questione del ridotto minutaggio di Claudio Echeverri, la giovane stella in prestito dal Manchester City, affermando che la squadra sta lavorando per raggiungere la stabilità difensiva che permetterà al centrocampista argentino di fiorire.

"La squadra deve prima acquisire stabilità difensiva per poter giocare un calcio dominante", ha dichiarato Rolfes. "Più riusciremo a farlo, più ne trarranno beneficio Claudio e gli altri giocatori offensivi". Il 19enne si è trasferito dall'Etihad Stadium alla BayArena con un prestito secco in estate, ma finora ha collezionato solo tre presenze in Bundesliga, totalizzando circa 50 minuti di gioco. È stato anche utilizzato come sostituto nelle partite di Champions League contro Copenhagen e PSV Eindhoven. Chiaramente il cambio di panchina, da Ten Hag a Hjulmand, non lo ha aiutato.

A livello di risultati però il Leverkusen ha saputo rialzarsi immediatamente dopo l'addio all'olandese: nelle sei partite giocare con il danese in panchina, sono arrivai tre successi e tre pareggi, con le vittorie che sono arrivate tutte in Bundesliga. Sicuramente non positivo il cammino europeo, per ora, visto che PSV e Copenhagen sembravano squadre alla portata delle Aspirine, che invece hanno ottenuto solo due pareggi in altrettante gare.