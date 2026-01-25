Bayern Monaco a caccia di talenti: occhi su Acheampong, prodigio difensivo del Chelsea

Il Bayern Monaco continua ad avere un forte interesse per Josh Acheampong, il diciannovenne prodigio del Chelsea capace di agire con grande duttilità su tutta la linea difensiva e come mediano davanti alla difesa, fanno sapere diverse fonti teutoniche. Il club bavarese sarebbe intenzionato ad attendere la sessione estiva per affondare il colpo, ma non è escluso un tentativo lampo già prima della chiusura di questo mercato invernale. I campioni di Germania stanno valutando il momento migliore per approcciare il Chelsea, cercando di bilanciare le necessità immediate della rosa con una pianificazione a lungo termine.

Dal canto suo, il Chelsea ha già espresso chiaramente le proprie intenzioni: i Blues non hanno intenzione di privarsi di Acheampong. Dalle parti di Stamford Bridge si sottolinea quanto il giovane difensore sia considerato una risorsa preziosa, sia per l'alto potenziale di crescita che per la flessibilità tattica che garantisce al reparto arretrato.

L'interesse del Bayern è l'ennesima conferma della reputazione in ascesa del diciannovenne, ormai finito nel mirino dei principali club europei. Che il trasferimento si concretizzi nelle prossime ore o in estate, i prossimi passi di Acheampong saranno osservati con estrema attenzione sia in Bundesliga che in Premier League. E' lecito aspettarsi una offensiva nel giro di poco tempo.