Bayern Monaco, Kimmich sicuro: "Le nostre 13 vittorie non sono una coincidenza"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Borussia Monchengladbach, il jolly del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha commentato: "È stata sicuramente una partita di pazienza. All'inizio, la mia impressione era che il Gladbach volesse pressare alto. Avevano piani ambiziosi, sono stati audaci e hanno iniziato bene. Certo, avremmo dovuto passare in vantaggio dopo il primo minuto.

Ma il cartellino rosso ha reso la partita una partita di pazienza, hanno cambiato piano e si sono seduti molto indietro. Sapevamo di dover mantenere la calma e la pazienza. Le nostre 13 vittorie all'inizio della stagione non sono una coincidenza, sono la ricompensa per il duro lavoro, l'allenamento costante e una struttura chiara in squadra. Abbiamo una squadra davvero forte, si vede che i ragazzi che entrano sono pronti subito.

Questo è fondamentale. Siamo felici l'uno per l'altro quando segnano o forniscono un assist. La nostra squadra è molto omogenea, senza che tutto sia rose e fiori. Si tratta di prestazione, ognuno vuole affermarsi, ma lo facciamo tutti per la squadra".