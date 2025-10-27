Barça, De Jong a Carvajal: "Conosce Yamal, può chiamarlo invece di fare gesti in campo"

Il centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong ha analizzato la sconfitta per 2-1 nel Clasico contro il Real Madrid partendo da quanto accaduto nel finale: "Non ho visto la situazione. Non l'ho vista perché ero in campo e ho visto solo molti giocatori e lo staff".

E con Lamine?

"Quando è stato fischiato il fischio finale, molti si sono diretti verso Lamine. Penso che sia un po' esagerato. Chiedetelo a loro".

Cosa è mancato oggi?

"Nel primo tempo non siamo stati molto lucidi con la palla e lì loro sono molto pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo controllato la partita, ma abbiamo faticato a creare occasioni pericolose".

Carvajal è il capitano di Lamine in nazionale...

"Può anche chiamarlo in privato. Se sei compagno di squadra di Lamine e lo conosci, puoi chiamarlo invece di fare gesti in campo".

Pensi che Lamine abbia sbagliato a dire che il Real Madrid ruba?

"Lamine non ha detto che rubano. È nella Kings League, gli creano una situazione favorevole al tavolo, ma Lamine non l'ha detto direttamente. È un po' esagerato".