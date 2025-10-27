Bayern Monaco, Urbig: "Ho ottime sensazioni in vista della partita di coppa a Colonia"
Il portiere del Bayern Monaco, Jonas Urbig ha commentato il successo contro il 'Gladbach: "Abbiamo difeso bene a parte un paio di situazioni. La squadra mi ha facilitato il compito, non ho avuto quasi nulla da fare. È stata la tipica partita di pazienza. Abbiamo dovuto logorare gli avversari nel primo tempo, anche se abbiamo avuto qualche occasione da sfruttare. Ci siamo ripagati nella ripresa, abbiamo segnato e vinto. Per me è stato un po' un derby, personalmente, e da ex giocatore del Colonia ne sono particolarmente contento. Ho ottime sensazioni in vista della partita di coppa a Colonia. Abbiamo fatto una bella prestazione di squadra, da qui ripartiremo".
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg 0-1
15' Daghim
Augsburg - Lipsia 0-6
10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba
Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0
35', 56' Burkardt
Hoffenheim - Heidenheim 3-1
18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3
64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl
Borussia Dortmund - Colonia 1-0
90+6' Beier
Bayer Leverkusen - Friburgo 2-0
22' Poku (B), 52' Tapsoba (B)
Stoccarda - Mainz 2-1
41' Amiri (M); 45'+4' Fuhrich (S); 80' Undav (M)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 24 punti*
2. Lipsia 19*
3. Stoccarda 18*
4. Borussia Dortmund 17*
5. Bayer Leverkusen 17*
6. Eintracht Francoforte 13*
7. Hoffenheim 13*
8. Colonia 11*
9. Werder Brema 11*
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9*
12. Wolfsburg 8*
13. Amburgo 8*
14. St.Pauli 7*
15. Augsburg 7*
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4*
18. Borussia Monchengladbach 3
* una partita in più
