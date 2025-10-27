Bayern Monaco, Urbig: "Ho ottime sensazioni in vista della partita di coppa a Colonia"

Il portiere del Bayern Monaco, Jonas Urbig ha commentato il successo contro il 'Gladbach: "Abbiamo difeso bene a parte un paio di situazioni. La squadra mi ha facilitato il compito, non ho avuto quasi nulla da fare. È stata la tipica partita di pazienza. Abbiamo dovuto logorare gli avversari nel primo tempo, anche se abbiamo avuto qualche occasione da sfruttare. Ci siamo ripagati nella ripresa, abbiamo segnato e vinto. Per me è stato un po' un derby, personalmente, e da ex giocatore del Colonia ne sono particolarmente contento. Ho ottime sensazioni in vista della partita di coppa a Colonia. Abbiamo fatto una bella prestazione di squadra, da qui ripartiremo".

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino 1-0

72' Grull

Amburgo - Wolfsburg 0-1

15' Daghim

Augsburg - Lipsia 0-6

10' Diomande, 18' Romulo, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba

Eintracht Francoforte - St. Pauli 2-0

35', 56' Burkardt

Hoffenheim - Heidenheim 3-1

18' Asllani, 45'+2 Lemperle, 63' Kramaric, 75' Schimmer

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco 0-3

64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl

Borussia Dortmund - Colonia 1-0

90+6' Beier

Bayer Leverkusen - Friburgo 2-0

22' Poku (B), 52' Tapsoba (B)

Stoccarda - Mainz 2-1

41' Amiri (M); 45'+4' Fuhrich (S); 80' Undav (M)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 24 punti*

2. Lipsia 19*

3. Stoccarda 18*

4. Borussia Dortmund 17*

5. Bayer Leverkusen 17*

6. Eintracht Francoforte 13*

7. Hoffenheim 13*

8. Colonia 11*

9. Werder Brema 11*

10. Union Berlino 10*

11. Friburgo 9*

12. Wolfsburg 8*

13. Amburgo 8*

14. St.Pauli 7*

15. Augsburg 7*

16. Magonza 4

17. Heidenheim 4*

18. Borussia Monchengladbach 3

* una partita in più