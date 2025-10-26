Bayern, Lennart Karl fa impazzire Matthaus: "Nel gol contro il Brugge mi ha ricordato Messi"

Diciassette anni e 8 mesi, Lennart Karl si è preso nel giro di due partite il Bayern Monaco sulle spalle e ha contribuito fortemente alle ultime due vittorie in Champions League e in Bundesliga contro Brugge e Borussia Mönchengladbach. Il ragazzo, prodotto allo stato grezzo ma dell'Academy bavarese, sta vivendo un momento d'oro e l'ex leggenda del club Lothar Matthaus ha voluto prendere parola in merito. Proponendo il talento del Bayern per la Nazionale tedesca e quindi anche per il Mondiale 2026.

"Deve avere minuti con il Bayern. E quando giochi con il Bayern e hai un passaporto tedesco, allora sei anche un giocatore per la nazionale", ha dichiarato l'ex Inter ai microfoni di Sky Sports DE. E dopo il primo sigillo di Karl in carriera, tra i "grandi" e contro il Gladbach ieri, Matthaus non si è trattenuto: "Quel gol (contro il Brugge, ndr) mi ha ricordato qualcuno che ha vinto il Pallone d’Oro sette o otto volte, cioè Messi". Per poi aggiungere: "Ha tutto ciò che un attaccante moderno deve avere".

Anche il compagno di squadra e simbolo del club, oltre che della Germania, Joshua Kimmich è convinto delle qualità del 17enne. Anche se non vuole correre troppo: "Spero che si goda proprio questa fase, all’inizio della carriera. In questo momento non c’è pressione, non ci sono grandi aspettative. Sarà importante che continui a dare tutto in allenamento, e lo sta facendo. Lo terremo d’occhio. Così potrà sempre entrare in campo o partire da titolare e mettere in mostra le sue qualità".