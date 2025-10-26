Bayern, un altro Musiala? Il classe 2008 Karl al 1° gol in Bundesliga dopo la Champions

Contro il Club Brugge in Champions League ha ricevuto il pallone a circa 30 metri dalla porta avversaria, ha lasciato sul posto cinque avversari e lasciato partire un siluro da 18 metri sotto la traversa. A 17 anni e otto mesi è così diventato il più giovane marcatore tedesco nella massima competizione europea. Stiamo parlando ovviamente di Lennart Karl, giovane prodigio del Bayern Monaco che dopo il record siglato mercoledì e a seguito delle lezioni regolari al liceo di giovedì, proprio ieri ha firmato un'altra rete.

Prima gioia in Bundesliga

Un altro sinistro da poco più di 20 metri che è andato a infilarsi all’incrocio dei pali e ha trafitto il Borussia Monchengladbach per il trionfo finale dei bavaresi (3-0). Questo solo 5 minuti dopo l'ingresso in campo del classe 2008 tedesco, che ha realizzato così il suo primo gol in Bundesliga. Una perla, l'ennesima, che sembra avergli spalancato le porte dorate del calcio professionistico, ottenendo così l'occhio di riguardo di mister Vincent Kompany. E chissà se tra le mani del club tedesco non sia capitato il prossimo Musiala.

Chi è Karl

Il classe 2008 nasce dal settore giovanile del Bayern e dopo la scalata nelle varie categorie, spesso e volentieri da sotto età, il club tedesco è finito per metterlo sotto contratto fino al 30 giugno 2028 da minorenne. E il prossimo 22 febbraio compirà 18 anni. Ovviamente la speranza dei bavaresi è di aver trovato il nuovo Musiala, al momento diamante allo stato puro della ciurma di Kompany e sempre prodotto casalingo. Per comporre l'identikit, si tratta di un calciatore offensivo, può agire da trequartista, ala sinistra o all'occorrenza da centrocampista. Il mancino è il suo piede preferito, che ha presentato proprio nella rete siglata ieri sera. Un centro dritto nel sette. Con la Nazionale tedesca Under 17 ha segnato 7 gol in 13 apparizioni.