Klassiker al Bayern, Kobel: "Sono molto bravi sotto porta, è frustrante e doloroso"

Il sabato di Bundesliga chiude col botto, ovvero con il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Sfida senza esclusione di colpi, vinta dai bavaresi per 2-3 con gol decisivo nel finale da parte di Kimmich. Un successo che porta la formazione di Kompany a +11 dai rivali.

A fine partita, il portiere dei gialloneri Gregor Kobel ha parlato così ai microfoni di Sky: "Oggi loro hanno dimostrato una qualità estrema sotto porta, ma noi abbiamo messo in campo grande determinazione e credo che abbiamo dato il massimo. Abbiamo cercato di farci sostenere dai tifosi, di essere fisici, di rendergli la vita difficile. Ci siamo riusciti per molto tempo, ma alla fine sono semplicemente molto, molto bravi sotto porta: è frustrante e incredibilmente doloroso".