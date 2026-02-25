"Incubo BVB", "Dramma VAR": in Germania solo critiche, da Emre Can a Kovac e Bensebaini

Dalla Germania non fanno sconti. L'eliminazione del Borussia Dortmund dalla UEFA Champions League a Bergamo contro l'Atalanta è stata accompagnata da una valanga di critiche. "Incubo BVB! Il Dortmund fuori all'ultimo secondo", il titolo prescelto da Sport BILD alla sentenza per 4-1 della Dea contro i gialloneri. "Dramma VAR nel recupero: il BVB eliminato nei playoff di Champions League", invece l'apertura dedicata da Sky Sports DE in merito all'uscita di scena dei tedeschi dall'Europa.

Più che sul punteggio, in realtà l'attenzione si è concentrata sulle decisioni individuali e sulle scelte tecniche che hanno influenzato direttamente l'esito del confronto. Dal web alla stampa, una sequela di critiche che non fanno che aggiungere pressione interna ed esterna alla squadra di Kovac e allo stesso staff tecnico. Presi di mira, tra l'altro, precisi attori protagonisti della trasferta alla New Balance Arena, a partire da Ramy Bensebaini, macchia all'ennesima potenza del ko del Borussia Dortmund.

Il difensore algerino al 5° minuto ha commesso un errore non riuscendo a spazzare il cross in occasione del primo gol, poi ha deviato il tiro di Davide Zappacosta, togliendo ogni possibilità di parata a Gregor Kobel prima dell'intervallo. La frittata finale, il rigore decisivo per l'entrata killer su Krstovic (uscito insanguinato), per il secondo cartellino giallo e automatica espulsione. Ago della bilancia che ha spostato la gara in favore dell'Atalanta.

Anche l'allenatore Niko Kovac è finito al centro della tempesta mediatica. Lo schieramento difensivo con Anton, Emre Can e Bensebaini è stato ampiamente messo in discussione, così come l'assenza di aggiustamenti più incisivi nel corso della partita. La scelta di tenere Schlotterbeck in panchina, pur essendo un'alternativa disponibile, ha alimentato ulteriormente il dibattito. Quanto all'ex Juventus, capitano del Borussia Dortmund, bersagliato dai rimproveri per scarso ritmo, prestazione insicura e dunque scelta sbagliata da parte dell'allenatore gialloneero.

Pure Gregor Kobel ha ricevuto il benservito. Proprio nei minuti finali, infatti, il portiere del BVB ha sbagliato un passaggio dando origine all'azione culminata nel rigore commesso da Bensebaini, nell'espulsione e nel gol che ha decretato l'eliminazione dei tedeschi. Con passaggio del turno della Dea.