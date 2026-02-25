Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Incubo BVB", "Dramma VAR": in Germania solo critiche, da Emre Can a Kovac e Bensebaini

"Incubo BVB", "Dramma VAR": in Germania solo critiche, da Emre Can a Kovac e BensebainiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:25Serie A
Yvonne Alessandro

Dalla Germania non fanno sconti. L'eliminazione del Borussia Dortmund dalla UEFA Champions League a Bergamo contro l'Atalanta è stata accompagnata da una valanga di critiche. "Incubo BVB! Il Dortmund fuori all'ultimo secondo", il titolo prescelto da Sport BILD alla sentenza per 4-1 della Dea contro i gialloneri. "Dramma VAR nel recupero: il BVB eliminato nei playoff di Champions League", invece l'apertura dedicata da Sky Sports DE in merito all'uscita di scena dei tedeschi dall'Europa.

Più che sul punteggio, in realtà l'attenzione si è concentrata sulle decisioni individuali e sulle scelte tecniche che hanno influenzato direttamente l'esito del confronto. Dal web alla stampa, una sequela di critiche che non fanno che aggiungere pressione interna ed esterna alla squadra di Kovac e allo stesso staff tecnico. Presi di mira, tra l'altro, precisi attori protagonisti della trasferta alla New Balance Arena, a partire da Ramy Bensebaini, macchia all'ennesima potenza del ko del Borussia Dortmund.

Il difensore algerino al 5° minuto ha commesso un errore non riuscendo a spazzare il cross in occasione del primo gol, poi ha deviato il tiro di Davide Zappacosta, togliendo ogni possibilità di parata a Gregor Kobel prima dell'intervallo. La frittata finale, il rigore decisivo per l'entrata killer su Krstovic (uscito insanguinato), per il secondo cartellino giallo e automatica espulsione. Ago della bilancia che ha spostato la gara in favore dell'Atalanta.

Anche l'allenatore Niko Kovac è finito al centro della tempesta mediatica. Lo schieramento difensivo con Anton, Emre Can e Bensebaini è stato ampiamente messo in discussione, così come l'assenza di aggiustamenti più incisivi nel corso della partita. La scelta di tenere Schlotterbeck in panchina, pur essendo un'alternativa disponibile, ha alimentato ulteriormente il dibattito. Quanto all'ex Juventus, capitano del Borussia Dortmund, bersagliato dai rimproveri per scarso ritmo, prestazione insicura e dunque scelta sbagliata da parte dell'allenatore gialloneero.

Pure Gregor Kobel ha ricevuto il benservito. Proprio nei minuti finali, infatti, il portiere del BVB ha sbagliato un passaggio dando origine all'azione culminata nel rigore commesso da Bensebaini, nell'espulsione e nel gol che ha decretato l'eliminazione dei tedeschi. Con passaggio del turno della Dea.

Articoli correlati
"El mayor espectaculo del mundo". Così Mundo Deportivo su Lamine Yamal "El mayor espectaculo del mundo". Così Mundo Deportivo su Lamine Yamal
Borussia Dortmund, Bensebaini: "Dinamo chiusa. Dopo il primo gol è stato più semplice"... Borussia Dortmund, Bensebaini: "Dinamo chiusa. Dopo il primo gol è stato più semplice"
La sosta Nazionali fa danni anche all'estero. Dortmund, per Bensebaini stagione finita... La sosta Nazionali fa danni anche all'estero. Dortmund, per Bensebaini stagione finita
Altre notizie Serie A
Adesso è davvero finita per la Juventus: 3-2 del Galatasaray al minuto 119 Adesso è davvero finita per la Juventus: 3-2 del Galatasaray al minuto 119
Atalanta, che paura per Krstovic: scarpata da Bensebaini, in ospedale con dei tagli... Atalanta, che paura per Krstovic: scarpata da Bensebaini, in ospedale con dei tagli in fronte
Atalanta oltre la Champions. Quella nerazzurra resta l'unica squadra italiana in... Atalanta oltre la Champions. Quella nerazzurra resta l'unica squadra italiana in corsa per tutti gli obiettivi
Doccia gelata Juventus: Icardi per Osimhen, 3-1 Galatasaray nel primo tempo supplementare... Doccia gelata Juventus: Icardi per Osimhen, 3-1 Galatasaray nel primo tempo supplementare
"Tutti ci davano per spacciati": Atalanta, ottavi di Champions e Zappacosta MVP.... "Tutti ci davano per spacciati": Atalanta, ottavi di Champions e Zappacosta MVP. Da numeri top
Impresa Juventus, in dieci porta il Galatasaray ai supplementari. Al 90' risultato... Impresa Juventus, in dieci porta il Galatasaray ai supplementari. Al 90' risultato di 3-0
Atalanta, scoppia la festa da Champions negli spogliatoi: il presidente Percassi... Atalanta, scoppia la festa da Champions negli spogliatoi: il presidente Percassi con un cimelio
Delirio Juventus, Galatasaray ripreso nonostante l'uomo in meno! Il 3-0 lo segna... Delirio Juventus, Galatasaray ripreso nonostante l'uomo in meno! Il 3-0 lo segna McKennie
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
2 Marchisio: "Juve, confermerei solo Spalletti. Bastoni? Una big non si attacca a queste cose"
3 Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Motore brasiliano per la nuova squadra"
4 Kelly horror come a Istanbul, espulso e Juve in dieci col Galatasaray. Calvarese: "Non era rosso"
5 Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.1 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
Immagine top news n.2 Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Pasalic è mr. Wolf, Krstovic rischia la salute
Immagine top news n.3 Epica Dea! L'Atalanta ribalta il Dortmund all'ultimo secondo, 4-1 e vola agli ottavi
Immagine top news n.4 Quale può essere il voto massimo per la stagione dell'Inter? Impossibile andare sopra il 7
Immagine top news n.5 La Penna torna ad arbitrare, ma in Serie B. E ci sarà anche Piccinini come quarto uomo
Immagine top news n.6 Inter, Thuram è un caso. E occhio al Mondiale: 6 attaccanti della Francia sono già certi del posto
Immagine top news n.7 Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni: Yildiz può recuperare, c'è Perin
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Altre Notizie n.3 Beretta: "Atalanta, puoi ribaltarla col Borussia. Juve, rischierei Yildiz se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine news Serie A n.2 Champions, il Galatasaray è l'ultima qualificata. Ottavi, tutti i possibili accoppiamenti
Immagine news Serie A n.3 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, che paura per Krstovic: scarpata da Bensebaini, in ospedale con dei tagli in fronte
Immagine news Serie A n.5 Adesso è davvero finita per la Juventus: 3-2 del Galatasaray al minuto 119
Immagine news Serie A n.6 Atalanta oltre la Champions. Quella nerazzurra resta l'unica squadra italiana in corsa per tutti gli obiettivi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Immagine news Serie B n.3 Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra
Immagine news Serie B n.4 Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, rientro in gruppo per Begic e Palma: Viti in dubbio per la sfida al Bari
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e il mercato: "Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.2 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…