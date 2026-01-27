Kobel punta sul muro giallo per battere l'Inter: "A Dortmund siamo più forti"

Gregor Kobel punta forte sul Signal Iduna Park, e sul Muro Giallo, per battere l’Inter. Il portiere del Borussia Dortmund, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la squadra di Cristian Chivu, ha parlato così dei tifosi: “Quando siamo in campo li sentiamo sempre, è una cosa che pesa. Hanno una grandissima influenza sulle nostre partite. In caso giochiamo in modo fantastico, anche grazie al loro aiuto”.

Una mano che servirà contro l’Inter: ”È una squadra molto forte, ma possiamo fare risultato. Serviranno entusiasmo ed energia: dovremo difender, e poi provare a colpire andando avanti”.

Positivo il giudizio sulla prima metà di stagione dei gialloneri: “Stiamo lavorando molto bene - ha chiosa Kobel -, in Bundesliga siamo sempre stati molto uniti, un po’ meno in Champions. Però dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza, e giocare le nostre carte con l’Inter. In casa, anche contro una squadra di qualità, ne abbiamo”.