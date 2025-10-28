Betis KO in casa, Pellegrini: "Il risultato non rispecchia quanto si è visto in campo"

Manuel Pellegrini ha analizzato con lucidità la sconfitta del Betis contro l’Atlético Madrid (0-2), sottolineando come il punteggio finale non rifletta realmente l’andamento della gara. "Non credo che il risultato racconti la verità del match. Il gol subito al secondo minuto ha portato la partita sul terreno preferito dell’Atlético. Noi abbiamo provato a reagire, ma loro hanno segnato due grandissimi gol e poi gestito con l’esperienza e la solidità che li contraddistingue", ha spiegato il tecnico cileno nel post-partita.

Pellegrini ha poi commentato l’ingresso di Giovani Lo Celso, decisivo per dare più fluidità alla manovra: "È entrato bene nella ripresa, ha portato precisione e qualità. La squadra stava giocando con buon ritmo, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. L’Atlético è stato più cinico e si è preso i tre punti".

Sulla mancanza di efficacia offensiva, l’allenatore ha ammesso: "C’è sempre qualcosa da migliorare. Loro si sono portati avanti presto e questo ha rafforzato la loro organizzazione difensiva. Nella ripresa abbiamo avuto spazi, un tiro sulla traversa, ma il gol non è arrivato". Nonostante la delusione, Pellegrini ha elogiato l’atteggiamento della squadra: "Il gruppo non ha mai smesso di lottare. I due gol subiti sono stati anche un colpo psicologico, ma la squadra ha reagito".