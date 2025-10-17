Pellegrini e il Betis, legame solido ma futuro ancora incerto: il rinnovo non arriva

Il Betis e Manuel Pellegrini continuano a navigare in un equilibrio delicato, mentre il contratto del tecnico cileno, in scadenza nel 2026, non trova ancora una soluzione definitiva. La prospettiva di rinnovo non appare imminente, nonostante le parole dello stesso allenatore, che ha sottolineato come forse sarebbe positivo avere maggiore chiarezza sul futuro. Per ora, la decisione è rinviata: il club manterrà le sue intenzioni di continuare con Pellegrini, ma agirà al momento ritenuto opportuno, lasciando al tecnico la scelta di accettare o concludere la sua avventura.

Nel frattempo, la realtà evidenziata dal Betis è chiara: tutti in squadra sostengono Pellegrini. Nei giorni scorsi i calciatori hanno parlato del loro desiderio riguardo al cileno, e il messaggio è unanime: il gruppo vuole che continui a guidare il club ancora a lungo. Pellegrini è sempre stato apprezzato per il suo gestione del gruppo, e la situazione attuale lo conferma. Non ci sono divisioni tra titolari e panchinari: il consenso è trasversale.

Anche Pau López ha commentato la situazione: "Pellegrini ha molta esperienza, è stato in tanti club e ti dà la tranquillità necessaria per giocare in un club come il Betis. Quando le cose vanno bene, ti assicura che stiamo lavorando bene, e quando vanno male, ti indica la strada migliore. Non è casuale: è un allenatore che dimostra di essere adatto a questo club". Dalla dirigenza al campo, Pellegrini riceve forti attestazioni di stima e sostegno, ma la decisione finale sul futuro resterà nelle sue mani.