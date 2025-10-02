Real Betis, Pellegrini dopo il 2-0 in casa del Ludogorets: "La dedica è per i nostri tifosi"

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Europa League sul campo del Ludogorets: "Erano tre punti molto importanti dopo il pareggio contro il Nottingham. Il merito della squadra è stato quello di aver puntato sulla difesa, come domenica contro l'Osasuna. Il gol di Lo Celso ha aperto la partita, abbiamo mantenuto la nostra intensità e poi abbiamo segnato il gol che ci ha tranquillizzato. Il Ludogorets è stato un avversario ostico e offensivo; avevamo già vinto qui tre anni fa".

Lo Celso ha deciso la partita?

"Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta; loro sono avversari ostici che cercano sempre il loro vantaggio. Non abbiamo creato molte occasioni, ma c'è stato un bel gol di Gio, un altro gol e un palo di Abde. La nostra solidità difensiva ci permette di lavorare sull'attacco".

Alla squadra è mancato giocare senza i tifosi del Betis?

"Ci sono mancati, ovviamente. Molte persone ci accompagnano sempre in Europa. Non potevamo avere i nostri tifosi, ma dedichiamo la vittoria a loro perché sicuramente ci sono state più persone a guardare la partita in televisione".

Sono due clean sheet in due partite. Come la vedi?

"Questo è importante. Questa partita e quella di domenica sono state equilibrate sotto questo aspetto. Ciò rafforzerebbe l'impegno della squadra, che ha sempre puntato alla partita e ha mantenuto la concentrazione in difesa"