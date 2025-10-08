Boca Juniors, grande preoccupazione sulle condizioni di mister Russo: il comunicato del club

Destano preoccupazione le condizioni di Miguel Angelo Russo, allenatore del Boca Juniors. Il tecnico argentino, originario di Lanus, è alle prese con dei problemi di salute. Russo, sessantanove anni, si trova alla terza esperienza alla guida del Boca. Russo continua la sua battaglia contro un tumore alla prostata diagnosticato nel 2017. A causa di un generale indebolimento nelle ultime settimane, domenica è stato nuovamente sostituito in panchina da Claudio Úbeda, l'allenatore ad interim che ha guidato il Boca Juniors nella partita contro il Newell’s alla Bombonera, valida per l'undicesima giornata del torneo Clausura.

Lunedì sera, poco dopo le 21:30, il Boca ha emesso il primo comunicato ufficiale da quando l'allenatore ha iniziato ad assentarsi dagli allenamenti e dalle partite. Il testo recita: "Il Club Atlético Boca Juniors informa che Miguel Ángel Russo è attualmente in degenza domiciliare con prognosi riservata, e riceve assistenza costante dalla sua équipe medica e dallo staff sanitario del Club. Siamo vicini a Miguel e alla sua famiglia in questo momento". Un grande riserbo circondava le condizioni del popolare tecnico, 69 anni, mentre in campo il Boca Juniors offriva una prestazione convincente, travolgendo il Newell’s per 5 a 0 alla Bombonera.

Nei giorni precedenti la partita, l'allenatore aveva ricevuto i suoi collaboratori a casa ed era stato riferito di una visita da parte di Juan Román Riquelme, presidente del club xeneize. L'ultima partita in cui Russo è stato presente a bordo campo risale al 21 del mese scorso, sempre alla Bombonera, nel pareggio per 2-2 contro il Central Córdoba di Santiago del Estero.