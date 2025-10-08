Barcellona, Szczęsny racconta il retroscena sul sigaro fumato dopo la vittoria della Liga: "Illustra la mia carriera"

In un’intervista rilasciata a TVP Sport, Wojciech Szczęsny ha raccontato anche il retroscena legato al sigaro fumato negli spogliatoi dopo la vittoria del titolo spagnolo col Barcellona: "Quel sigaro nello spogliatoio descrive perfettamente tutta la storia. Lasciai l'Arsenal a causa del fumo; mi ha accompagnato per molti anni, e alla fine il presidente Joan Laporta mi ha regalato un ottimo sigaro", ha raccontato Szczęsny. "L'ho acceso nello spogliatoio, guardando con soddisfazione tutti i miei compagni celebrare la vittoria della Liga... Per me è stato un momento di incredibile soddisfazione e illustra perfettamente tutta la mia carriera".

Dopo aver annunciato il ritiro, Szczęsny si era preparato a una nuova fase della vita, dedicandosi completamente alla famiglia. Padre di due figli - Liam e Noelia - il portiere ha confessato di sentirsi pienamente realizzato nel ruolo di genitore. "Essere padre è la sfida più difficile ma anche la più bella che abbia mai affrontato. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini, ma è il 'match' che dà più soddisfazioni", ha spiegato.

Nonostante la sua intenzione di restare lontano dai campi, è stata la moglie Marina a spingerlo a tornare: "Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato".