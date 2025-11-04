Ancelotti esclude ancora Neymar: "Non ho parlato con lui, vedremo quando recupererà"

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha reso nota la lista dei convocati per le amichevoli di novembre contro Senegal (15 novembre a Londra) e Tunisia (18 novembre a Lilla), e successivamente ha incontrato i media per commentare le sue scelte e analizzare il momento della Seleção. Sulla recente polemica riguardante Vinicius Junior, dopo la sua reazione alla sostituzione di Xabi Alonso nel Clásico, Ancelotti ha chiarito: "Ho un ottimo rapporto con Vinicius. Abbiamo parlato, gli ho detto che ha commesso un errore e lui si è scusato. L’episodio è chiuso. È un giocatore fondamentale, senza problemi né qui né nel suo club. La sua vita personale non mi riguarda: io sono il suo allenatore, non suo padre".

Il tecnico italiano ha poi spiegato alcune delle sue scelte: "In questa convocazione ci sono giocatori come Fabinho, Luciano Juba e Vítor Roque, che sta disputando un grande campionato. Ho chiamato sette calciatori del Brasileirão. Questi test serviranno per definire meglio la squadra".

Ancelotti ha sottolineato anche la ricerca di un nuovo equilibrio a centrocampo: "Voglio trovare un profilo simile a Casemiro. Fabinho ha le caratteristiche giuste e conosce bene il ruolo".

Su Neymar, è stato prudente: "Non ho ancora parlato con lui. Vedremo quando potrà recuperare e tornare in campo" (l'ex Barcellona ha giocato l'ultima partita di campionato, ndr). Infine, sul percorso verso il Mondiale 2026, ha concluso: "Abbiamo già 17-18 giocatori fissi. La lista di marzo sarà molto simile a quella definitiva. Per il Mondiale ne porterò solo 26, non uno di più".