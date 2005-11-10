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Caos Manchester United: Carrick in bilico, 'Licha' attacca il club. E Conte è pronto

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 08:37Calcio estero
14.10.2026 08:37Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Crisi nerissima per il Manchester United. E non solo per la sconfitta di ieri contro l'Atletico Madrid ma anche per altri fattori: le parole durissime di Lisandro Martinez contro il board del club, le rotture nello spogliatoio e la gestione di Michael Carrick fanno pensare a un altro scossone pronto dietro l'angolo. E pronto per prendere il posto dell'ex caretaker, poi diventato tecnico il prima dei Red Devils, c'è Antonio Conte.

Il durissimo attacco di Lisandro Martinez

In tutto questo, 'Licha' ha attaccato duramente il club, provando a difendere anche Carrick. Se Carrick poteva fare meglio? Non credo. Ha fatto del suo meglio. Mi aspettavo più investimenti in estate”, ha precisato il giocatore argentino senza peli sulla lingua dopo il 2-0 subito per mano dell'Atletico Madrid. "Mi aspetto di più dal nostro direttore tecnico", ha poi aggiunto. "Se non cambiamo, la prossima stagione sarà un grosso problema. Continui a cambiare allenatori, ma e le altre aree?. È facile parlare sempre di allenatore, giocatori, ma non dobbiamo guardare anche agli altri?", le sue parole raccolte dal Daily Mail.

Ore di riflessione su Carrick e il futuro di Conte

Il board del club sta riflettendo sul futuro della panchina. Nessuna decisione è stata presa a caldo e neanche nella notte. Sono ore di riflessione, il club di Sir Jim Ratcliffe non avrebbe voluto (e non vorrebbe) cambiare, ma è chiaro che adesso l'ambiente è diventato esplosivo. E per questo le riflessioni vanno avanti. Club tredicesimo, sei punti in sei partite, ora due trasferte lontano da Old Trafford la prima a Leeds e poi a Como in Champions. In tutto questo c'è la figura di Antonio Conte: il tecnico salentino, in caso di chiamata, sarebbe pronto a salire in corsa allo United. In un club che "ha bisogno di spolverare la sua storia". E pur non essendoci stati contatti ufficiali e una proposta formale, le parti sanno già che 'basterebbe' trovare l'accordo economico...

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