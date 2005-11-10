Le parole di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio sono state un vero e proprio ciclone sull'universo bianconero. "Sento che il cerchio deve chiudersi", dice il tecnico salentino, "che sia tra un anno, due o più". E quando parla di Jannik Sinner e dello spirito serio e professionale dalle ATP Finals, quando s'esprime sulla sua filosofia da allenatore, sul taglio che vuole dare a un progetto, è ben più che un biglietto da visita sulla scrivania della dirigenza della Juventus. Che farà il club?

Ne parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi in compagnia di Marco Conterio

La strategia della Juventus

La domanda è legittima. Quale strategia adotterà la Juventus? Tutti si attendono ora una presa di posizione del club, che probabilmente non arriverà, perché la fiducia verso Luciano Spalletti è già stata confessata ed esplicitata. Solo che questo uragano è forte, e certamente incrina equilibri che ci attendiamo voglia mantenere anche in sede di conferenza lo stesso tecnico di Certaldo. Conte ha svelato che molti tifosi gli chiedono di tornare alla Juventus. "La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni... So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere". Come reagirà il club? Ma soprattutto: anche se dovesse lasciarsi da Spalletti, siamo certi che vorrà puntare su Conte?