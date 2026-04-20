Carragher: "Se il West Ham vince, difficile per De Zerbi salvarsi". Al 45' Hammers sullo 0-0

Jamie Carragher di Sky Sports a Monday Night Football ha parlato dell'ultima sconfitta del Tottenham di Roberto De Zerbi, che stasera si trova a tifare contro al West Ham nel derby con il Crystal Palace, per non vedere i rivali andare a +4 (al 45' West Ham e Crystal Palace sono sullo 0-0). "È stata davvero un'ottima prestazione quella del Tottenham. Sabato era impossibile non provare compassione per loro", ha detto

"L'unica cosa che gli Spurs possono trarre da questa partita sono gli aspetti positivi. Hanno giocato meglio e, se continueranno a giocare così da qui alla fine della stagione, accumuleranno punti. Tuttavia, mi preoccupano le squadre che giocano bene ma non vincono", ha aggiunto. “Quando sei in fondo alla classifica non puoi giocare bene tutte le settimane. Il motivo per cui sei in fondo alla classifica è che non sei molto bravo. Questo è il caso del Tottenham. Ma devono prendere gli aspetti positivi, e la prossima partita è in trasferta contro il Wolverhampton. Devono solo vincere", il suo pensiero.

Su Crystal Palace-West Ham, ha poi spiegato: "Se il West Ham vince stasera, è un weekend da incubo per il Tottenham, con tutte le squadre intorno che vincono. Gli Spurs hanno giocato in casa, hanno giocato bene eppure non hanno vinto, e il distacco dalla salvezza potrebbe aumentare ulteriormente. Se il West Ham vince stasera, è molto difficile immaginare che il Tottenham riesca a tirarsi fuori dai guai".