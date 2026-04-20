Shearer su Howe: "Giocatori pessimi, lo hanno scaricato: non so se resterà al Newcastle"

Leggenda del Newcastle, Alan Shearer ritiene che l'allenatore Eddie Howe non resterà alla guida della squadra nel la prossima stagione, spiegando che i giocatori "lo hanno scaricato". La sconfitta del Newcastle contro il Bournemouth è stata la quinta nelle ultime sei partite casalinghe di campionato, il che ha relegato la squadra dell'ex Milan Sandro Tonali al 14° posto in classifica a sole cinque giornate dalla fine del campionato.

Le loro speranze europee sono praticamente svanite in vista della trasferta di sabato contro l'Arsenal, mentre aumenta la pressione su Howe, che si trova ad affrontare un'estate difficile con alcuni giocatori chiave richiesti da altri club. Shearer, il miglior marcatore nella storia del Newcastle, ha espresso dubbi su Howe.

"Avete visto l'ultima partita? L'ho guardata e i giocatori sono stati pessimi. Per quanto sia dura per Eddie, non so cosa succederà. Ho ascoltato la sua intervista dopo la partita e l'ho osservato a bordo campo e mi chiedo se vorrà restare. E se avrà di nuovo l'opportunità di farlo".

Poi ha aggiunto: "Ci sono troppi fattori in gioco per lui. Se tutte le condizioni fossero uguali, sì, mi piacerebbe che rimanesse. Se ha soldi da spendere e non deve vendere, allora sì. Ma ieri ho guardato i giocatori e se quello è ciò che chiamano lottare per il loro allenatore, perché è sottoposto a un'enorme pressione che piaccia o no, sono stati terribili. Lo hanno scaricato, i giocatori. La prestazione è stata pessima da parte di ognuno di loro".